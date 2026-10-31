Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 17:13

Países se comprometem a acelerar proteção da natureza para atingir metas de 2030

COP17, realizada em Yerevan, na Armênia, buscou reavivar o compromisso de deter e reverter a destruição da natureza até 2030

COP17, realizada em Yerevan, na Armênia, buscou reavivar o compromisso de deter e reverter a destruição da natureza até 2030

KAREN MINASYAN/AFP
Compartilhe:
Agências
Após duas semanas de negociações intensas, chegou ao fim neste sábado (31) a cúpula da ONU sobre biodiversidade. Com um dia de atraso, negociadores de 182 países e governos chegaram a um acordo para acelerar a implementação das metas globais para preservação da natureza até 2030.
A COP17, realizada em Yerevan, na Armênia, buscou reavivar o compromisso de deter e reverter a destruição da natureza até 2030. Um balanço dos esforços globais para cumprir essa meta mostrou que as ações tomadas até agora são insuficientes para alcançar os compromissos já assumidos.

Notícias relacionadas