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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 12:29

Novembro deve ter chuva acima da média no Rio Grande do Sul

Precipitação de chuva no Estado pode superar em 150 milímetros a média climatológica

Precipitação de chuva no Estado pode superar em 150 milímetros a média climatológica

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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O mês de novembro deve ser marcado por volumes de chuva acima da média histórica no Rio Grande do Sul. A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica acumulados superiores ao esperado para o período em áreas da Região Sul do País, com os maiores excessos previstos entre o Noroeste e o Centro Ocidental gaúcho. Nessas áreas, a precipitação pode superar em 150 milímetros a média climatológica.

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