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CapaGeralMobilidade

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 20:12

Governo autoriza contrato de R$ 30 bi para motoristas de aplicativos

Governo autoriza contrato de R$ 30 bi para motoristas de aplicativos

Governo autoriza contrato de R$ 30 bi para motoristas de aplicativos

Agência Brasil
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Agências

O Ministério da Fazenda autorizou a disponibilização de até R$ 30 bilhões para linhas de financiamento voltadas a motoristas de aplicativos e taxistas, no âmbito do programa Move Brasil



Despacho assinado pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e publicado na edição desta quinta-feira (29) do Diário Oficial da União autoriza a assinatura de termo aditivo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para gerir os recursos.

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