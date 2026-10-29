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CapaGeralMedicina Veterinária

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 20:06

Vet Connection reforça inovação na medicina veterinária no Estado

Feira veterinária no RS reúne especialistas e aposta em inovação

Feira veterinária no RS reúne especialistas e aposta em inovação

Joaquim Porto/Especial/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Encerrou nesta quinta-feira (29), a 2ª edição da Vet Connection, a maior feira de medicina veterinária do Rio Grande do Sul. O evento reuniu nos últimos três dias, especialistas de dez estados diferentes do Brasil e de mais de duzentos municípios do RS. Cerca de cinco mil pessoas visitaram o Centro de Eventos da Pucrs e participaram das imersões.

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