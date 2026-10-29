Instabilidade marca a virada do mês, mas fim de semana será de tempo firme no RS

A instabilidade deve marcar as próximas horas no Rio Grande do Sul, especialmente na divisa com Santa Catarina e entre o Litoral e a Serra, onde há possibilidade de pancadas de chuva fortes e isoladas. O amanhecer será ameno, com temperaturas entre 15°C e 17°C. À tarde, o calor ganha força na Metade Oeste, enquanto as temperaturas permanecem mais baixas na faixa Leste do Estado.

Na Fronteira Oeste, os termômetros podem chegar aos 30°C. Já nas áreas mais próximas do Litoral, a máxima deve ficar em torno de 23°C. O contraste térmico entre o interior e a costa favorecerá a ocorrência de vento no fim da tarde, com rajadas de intensidade moderada. O fenômeno é típico desta época do ano, na transição entre outubro e novembro, e é conhecido popularmente como “vento de Finados”.

No fim de semana, o sol deve aparecer entre nuvens na maior parte do Estado. Ainda há possibilidade de chuva isolada e passageira na faixa Norte e em pontos da região Leste, mas a tendência é de tempo firme, favorável às atividades ao ar livre.

O domingo será marcado pela elevação das temperaturas, com calor em praticamente todas as regiões. A condição deve persistir durante o feriado de Finados, quando o tempo seguirá firme e quente, embora não esteja descartada a ocorrência de chuva rápida no fim da tarde.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a previsão indica períodos de sol e variação de nebulosidade. A ocorrência de chuva esparsa não está descartada, e há possibilidade de pancadas fortes, isoladas e passageiras.

A tendência, porém, é de melhora nas condições do tempo ao longo do fim de semana. Com predomínio de tempo firme e temperaturas em elevação, o domingo deve ter uma tarde quente. No feriado, o cenário será semelhante, com calor e possibilidade de chuva passageira no fim do dia.