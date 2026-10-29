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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 20:08

Brasil tem cinco regiões de recifes de corais costeiros sob ameaça

Classificação Criticamente em Perigo significa que é necessário agir com urgência para proteger recifes

Classificação Criticamente em Perigo significa que é necessário agir com urgência para proteger recifes

Agência Brasil
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Agências

Cinco ecorregiões de recifes de corais brasileiras foram classificadas como criticamente em perigo pela Lista Vermelha de Ecossistemas, lançada na 17ª Conferência das Partes das Nações Unidas (COP17) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), em Yerevan, na Armênia.

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