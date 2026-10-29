Brasil tem cinco regiões de recifes de corais costeiros sob ameaça

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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 20:08
Classificação Criticamente em Perigo significa que é necessário agir com urgência para proteger recifesAgência Brasil
Cinco ecorregiões de recifes de corais brasileiras foram classificadas como criticamente em perigo pela Lista Vermelha de Ecossistemas, lançada na 17ª Conferência das Partes das Nações Unidas (COP17) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), em Yerevan, na Armênia.