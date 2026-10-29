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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 13:51

Feriadão deve levar mais de 1,2 milhão de veículos às rodovias gaúchas

Feriado de Finados, na segunda-feira, emenda com o final de semana

Feriado de Finados, na segunda-feira, emenda com o final de semana

CCR ViaSul/Diuvlgação/JC
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JC
JC
O feriado de Finados, na segunda-feira (2), somado ao final de semana, irá gerar movimento intenso nas rodovias do Rio Grande do Sul. Com a oportunidade de prolongar o descanso, as famílias já podem aproveitar para ir rumo ao Litoral Norte, à Serra Gaúcha e ao restante do Estado, além do fluxo entre os municípios mais próximos um do outro. Ao todo, a expectativa é que cerca de 1,28 milhão de veículos trafeguem pelas estradas entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2).

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