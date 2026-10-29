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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 10:39

Orla do Guaíba ganha nova estação de hidratação gratuita

Estrutura está localizada no Trecho 3 da região, ampliando o acesso gratuito à água no espaço

Estrutura está localizada no Trecho 3 da região, ampliando o acesso gratuito à água no espaço

Icehot/Divulgação/JC
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Com a aproximação dos meses mais quentes do ano, a Orla do Guaíba, em Porto Alegre, ganhou uma nova estação de hidratação gratuita, com água gelada e quente, estrutura para pets e aspersor.

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