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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 10:13

Confira o funcionamento de serviços essenciais no feriado de Finados

Primeiro feriado do mês de novembro terá alterações nos serviços essenciais e mobilidade urbana

Primeiro feriado do mês de novembro terá alterações nos serviços essenciais e mobilidade urbana

TÂNIA MEINERZ/JC
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O Dia de Finados, primeiro feriado do mês de novembro, na segunda-feira (2), terá alterações nos serviços essenciais de atendimento e mobilidade urbana em Porto Alegre, incluindo horários de funcionamento. Após o feriado, as operações retomarão a normalidade na terça-feira (3). Confira a programação: 

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