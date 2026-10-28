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CapaGeralEducação

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 20:08

Pan American School abre turmas para crianças a partir de 2 anos

Escola internacional inicia turmas para crianças de 2 anos em 2027

Escola internacional inicia turmas para crianças de 2 anos em 2027

Artur Koch/JC
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JC
JC
A partir do início do próximo ano letivo, a Pan American - The International School de Porto Alegre - passa a receber alunos a partir dos 2 anos de idade. A nova série integra o currículo do Primary Years Programme (PYP), do International Baccalaureate (IB), que apresenta uma abordagem internacional voltada para crianças de até 12 anos, baseada na investigação, reflexão e construção ativa do conhecimento. A turma que inicia em fevereiro de 2027 já está completa, mas as matrículas estão abertas para julho de 2027, quando iniciará o ano letivo da escola internacional.

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