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CapaGeralObituário

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 16:53

Morre Irene Santos, fotógrafa que registrou a cultura afro-brasileira no RS

Artista e pesquisadora, Irene atuou como fotógrafa a partir dos anos 1970

Artista e pesquisadora, Irene atuou como fotógrafa a partir dos anos 1970

ISABELLE RIEGER/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A fotógrafa, artista-pesquisadora e historiadora Irene de Figueiredo Santos morreu nesta terça-feira (27), aos 78 anos, em Porto Alegre. Um dos nomes mais importantes da fotografia no Rio Grande do Sul, Irene dedicou sua trajetória profissional à valorização da cultura afro-brasileira no Estado. O falecimento foi confirmado nesta quarta-feira (28) pelo Coletivo Almas Retintas. A causa da morte não foi divulgada.

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