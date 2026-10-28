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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 07:20

Morre aos 70 anos o jornalista Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha

Jornalista estava internado há três dias em decorrência de uma infecção pulmonar

Jornalista estava internado há três dias em decorrência de uma infecção pulmonar

Grupo RBS/Reprodução/JC
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O jornalista Adroaldo Guerra Filho, conhecido como Guerrinha pelos gaúchos, morreu na madrugada desta quarta-feira (28), aos 70 anos. Ele estava internado desde domingo (25) no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre, devido a uma infecção pulmonar que evoluiu para um quadro generalizado. A morte foi divulgada pelo grupo RBS, onde atuava desde 1983.

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