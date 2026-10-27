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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 21:05

Últimos dias para participar do "Femininos em ação", mapeamento inédito para identificar quem atua pelos direitos das mulheres no RS

A 5ª Reunião Ordinária do CEDM-RS ocorreu na Assembleia Legislativa no dia do lançamento do mapeamento

A 5ª Reunião Ordinária do CEDM-RS ocorreu na Assembleia Legislativa no dia do lançamento do mapeamento

Neia Oliveira/Divulgação/JC
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Até 31 de outubro, organizações e coletivos da sociedade civil que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos das mulheres no Rio Grande do Sul podem responder ao formulário da campanha "Femininos em ação". Trata-se de mapeamento inédito das iniciativas do segmento realizado desde setembro pela Fundação Gerações e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio Grande do Sul (CEDM-RS).

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