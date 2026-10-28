Campanha que intensifica vacinação contra sarampo acaba nesta quinta-feira

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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 20:10
Meta de 95% de cobertura vacianal está longe de ser atingida, com aproximadamente 70%FABIOLA CORREA/JC