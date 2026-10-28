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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 20:10

Campanha que intensifica vacinação contra sarampo acaba nesta quinta-feira

Meta de 95% de cobertura vacianal está longe de ser atingida, com aproximadamente 70%

Meta de 95% de cobertura vacianal está longe de ser atingida, com aproximadamente 70%

FABIOLA CORREA/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
A campanha de vacinação intensificada contra o sarampo termina nesta quinta-feira (29) em Porto Alegre, após ficar ativa desde 14 de setembro para pessoas com idade entre 1 ano e 59 anos. Em bebês e crianças, a taxa vacinal na capital gaúcha é de 88,17% para a primeira dose e 70,13% para a segunda. A meta estabelecida pelo Estado é de 95%, distante da porcentagem que a Capital atingiu. Vale ressaltar que a vacinação segue no calendário de rotina, disponível em todos períodos do ano.

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