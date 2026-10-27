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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 16:15

Cabergs Saúde é finalista do Prêmio Unidas 2026 com dois cases

O prêmio reconhece iniciativas e estudos desenvolvidos no segmento de saúde suplementar

O prêmio reconhece iniciativas e estudos desenvolvidos no segmento de saúde suplementar

Cabergs / Divulgação / JC
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A Cabergs Saúde (Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul) está entre os finalistas do Prêmio Unidas 2026, com dois cases que apresentam resultados e análises que contribuem para a gestão e qualidade dos serviços. O prêmio reconhece iniciativas e estudos desenvolvidos no segmento de saúde suplementar. Os vencedores serão anunciados no dia 28 de outubro, durante o 29º Congresso Internacional Unidas, em Recife (PE). A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde é uma associação que representa 111 operadoras de saúde sem fins lucrativos de todo o Brasil, o que representa cerca de 4,5 milhões de beneficiários.

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