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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 14:41

Inep divulga locais de prova do Enem 2026; veja como consultar

No dia do exame, o estudante deverá apresentar um documento oficial com foto para acessar o local de prova

No dia do exame, o estudante deverá apresentar um documento oficial com foto para acessar o local de prova

Paulo Pinto/Agência Brasil/JC
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Agências
Os participantes do Enem 2026 já podem consultar os locais de prova para os dias 8 e 15 de novembro. O Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pelo exame, liberou o acesso nesta terça-feira (27).
São mais de 5 milhões de estudantes inscritos na prova.

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