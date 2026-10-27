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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 12:04

Festival de Assados comemora 146 anos da cidade de Gravataí

Atividade realizada no Parcão de Gravataí terá competição de assadores e shows musicais

Atividade realizada no Parcão de Gravataí terá competição de assadores e shows musicais

Assados da Aldeia/Divulgacão/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Como parte das comemorações dos 146 anos de Gravataí, o 1º Festival de Assados da Aldeia será realizado no dia 7 de novembro. Com duração de seis horas, a atividade terá uma competição com a presença de 15 trios de assadores e estações de gastronomia para atendimento ao público.

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