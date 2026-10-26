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CapaGeralClima

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 16:27

Cataratas do Iguaçu registram maior volume de água do ano

Volume atingiu marca de 17,7 milhões de litros de água por segundo nesta segunda-feira

Volume atingiu marca de 17,7 milhões de litros de água por segundo nesta segunda-feira

CHRISTIAN RIZZI/AFP/METSUL METEOROLOGIA/JC .
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Agências
As chuvas que atingiram a bacia do rio Iguaçu nos últimos dias contribuíram para um recorde no volume de água das Cataratas do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural e principal atração do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná.
Na madrugada desta segunda-feira (26), o volume nas Cataratas do Iguaçu atingiu a marca de 17,7 milhões de litros de água por segundo.

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