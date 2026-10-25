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CapaGeralEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 07:44

Porto Alegre tem passe livre no transporte público neste domingo de eleições

A gratuidade no transporte público busca assegurar o acesso da população aos locais de votação

A gratuidade no transporte público busca assegurar o acesso da população aos locais de votação

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/jc
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JC
JC
O segundo turno das eleições, neste domingo (25), é dia de passe livre no transporte público de Porto Alegre. A medida busca assegurar o acesso da população aos locais de votação. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

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