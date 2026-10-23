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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 19:05

Farmácia Popular funciona também como política de proteção da renda das famílias, diz estudo

Remédios gratuitos ajudam a evitar gastos catastróficos em saúde

Remédios gratuitos ajudam a evitar gastos catastróficos em saúde

ANA PAULA APRATO/ARQUIVO/JC
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Agências
O Farmácia Popular funciona também como política de proteção da renda das famílias, não apenas como programa de saúde. Para parte dos brasileiros, os remédios de uso contínuo que ele distribui pesam tanto no orçamento que a compra se enquadra no que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Banco Mundial chamam de gasto catastrófico em saúde.
A conclusão é de uma nota técnica do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made), da USP, em parceria com o Grupo de Estudos em Economia da Saúde e Criminalidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Os pesquisadores usaram a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE para medir o gasto das famílias com os itens hoje cobertos pelo programa. A lista inclui remédios para hipertensão, diabetes, asma e colesterol alto, além de anticoncepcionais, absorventes e fraldas geriátricas.

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