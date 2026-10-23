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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 18:29

Denúncias de violência contra a mulher crescem 30% em Canoas

Aumento das denúncias se dá por projeto da prefeitura do município

Aumento das denúncias se dá por projeto da prefeitura do município

Prefeitura de Canoas/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
Desde o início da implantação do projeto Caixa Lilás, desenvolvido pela Prefeitura de Canoas, que tem ampliado os canais de acesso à rede de proteção às mulheres no município iniciativa, em abril, as denúncias de violência contra a mulher registraram aumento de 30%. A ferramenta permite o registro de denúncias e aproxima a comunidade escolar dos serviços de acolhimento e proteção.

Para fortalecer esse trabalho, nesta sexta-feira (23), a Secretaria Municipal da Mulher, Cidadania e Inclusão (SMMCI), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), promoveu uma capacitação para professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Guajuviras.

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