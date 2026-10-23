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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:43

Entidades do Centro Vida celebram avanço das obras do complexo

Complexo é vinculado à Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), e abriga atualmente 26 entidades sociais

Complexo é vinculado à Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), e abriga atualmente 26 entidades sociais

LAIZ FLORES/SOP/REPRODUÇÃO
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul está executando uma obra de recuperação no Vida Centro Humanístico, também conhecido como Centro Vida, localizado no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. O espaço atua como um complexo multifuncional de assistência social voltado para a comunidade, vinculado à Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), e abriga atualmente 26 entidades sociais. A atual fase de intervenções, focada na troca de 16 mil metros quadrados de telhado termoacústico e desobstrução do sistema de drenagem, conta com um investimento de R$ 6,8 milhões e já está 90% concluída.

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