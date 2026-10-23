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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:51

Corona promove aulas abertas e Sunsets com experiências gratuitas na Orla do Guaíba

Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, a iniciativa inclui aulas conduzidas por profissionais, experiências de recuperação e ativações de marcas parceiras

Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, a iniciativa inclui aulas conduzidas por profissionais, experiências de recuperação e ativações de marcas parceiras

Corona em Porto Alegre/Divulgacao/Corona/JC
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A marca de cerveja Corona promove uma temporada gratuita de experiências ao ar livre em Porto Alegre, com atividades que combinam movimento, bem-estar e convivência. A programação do Corona Encontros na Orla reúne aulas abertas na Orla do Guaíba e Sunsets no Cais Embarcadero, convidando o público a aproveitar a paisagem da capital gaúcha em encontros que integram atividade física, autocuidado e momentos de desconexão.

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