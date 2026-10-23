Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralEcos Da Violência

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 15:46

Jornal do Comércio publica série sobre combate à violência contra a mulher no RS

Série Ecos da Violência foi publicada pelo JC ao longo desta semana

Série Ecos da Violência foi publicada pelo JC ao longo desta semana

Senado/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Ana Stobbe, Cássio Fonseca e Gabriel Margonar


O Jornal do Comércio publicou, ao longo desta semana, a série de reportagens Ecos da Violência, sobre o combate à violência contra a mulher e o feminicídio no Rio Grande do Sul. Veiculado na edição impressa de terça (20), quarta (21), quinta (22) e sexta-feira (23), o conteúdo aborda os números que evidenciam as vidas perdidas pela violência de gênero, as cicatrizes de quem se desvencilhou de uma relação abusiva, o trauma das famílias que perderam entes queridos e as estratégias de acolhimento, prevenção e conscientização do poder público e da sociedade civil diante da crise.

Notícias relacionadas