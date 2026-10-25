Porto Alegre,

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CapaGeralInfraestrutura

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:51

Com parceria público-privado, Praça Otávio Rocha deve ficar pronta em dezembro

Parceria prevê nova cafeteria e manutenção contínua no Centro Histórico da Capital

Parceria prevê nova cafeteria e manutenção contínua no Centro Histórico da Capital

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Estimado em cerca de R$ 400 mil, a empresa Mule Bule venceu o edital para tomar a frente das ações realizadas na quase centenária Praça Otávio Rocha, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre. No local, além de cuidar dos serviços de jardinagem e paisagismo já existentes, a empresa construirá uma unidade da cafeteria Fermenta Pão e Cozinha. A previsão de conclusão das intervenções, ficando abertas ao público da Capital, é para o mês de dezembro.

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