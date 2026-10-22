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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 17:00

Publicado edital do novo concurso para servidor e servidora do TRT-RS

O certame visa à formação de cadastro de reserva para cargos de Analista Judiciário(a) e Técnico(a) Judiciário(a) em diversas áreas e especialidades

O certame visa à formação de cadastro de reserva para cargos de Analista Judiciário(a) e Técnico(a) Judiciário(a) em diversas áreas e especialidades

TRT-RS/Divulgação/JC
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O edital do novo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) para cargos de servidor e servidora foi publicado na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial da União.

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