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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 17:03

Mesmo com déficit histórico, Estado adia nomeações para o IGP-RS

IGP-RS. Instituto Geral de Perícias.

IGP-RS. Instituto Geral de Perícias.

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Cerca de quatro meses após a homologação de um concurso público com 234 vagas imediatas, o Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) ainda não realizou a nomeação dos aprovados, cenário que agrava um déficit histórico no quadro de servidores da instituição. Atualmente, o IGP-RS enfrenta carência de profissionais em áreas fundamentais para a resolução de crimes e o andamento da justiça no Estado.

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