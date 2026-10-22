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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 12:58

Assembleia Legislativa e Federasul anunciam 15 vencedores do Prêmio Líderes & Vencedores 2026

Os escolhidos receberão o Troféu Magis durante a solenidade de premiação, marcada para o dia 10 de novembro

Os escolhidos receberão o Troféu Magis durante a solenidade de premiação, marcada para o dia 10 de novembro

Sérgio Gonzalez/Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) anunciaram, nesta quinta-feira (22), os 15 agraciados da 32ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores. Neste ano, a iniciativa recebeu no total 204 indicações de personalidades e empresas que se destacam por suas contribuições ao desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado.

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