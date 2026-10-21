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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:31

RS tem primeiro exame de sangue para detectar Alzheimer aprovado pela anvisa

Especialista diz que o ganho da população é a medicina dar um passo em direção aos diagnósticos mais assertivos

Especialista diz que o ganho da população é a medicina dar um passo em direção aos diagnósticos mais assertivos

Hospital Moinhos de Vento/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
O Rio Grande do Sul passou a possuir o primeiro exame de sangue para facilitar o diagnóstico de Alzheimer aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No momento, o único local que disponibiliza a tecnologia é o Hospital Moinhos de Vento. O exame só pode ser realizado após prescrição médica com custo aproximado de R$ 3 mil, consideravelmente mais barato do que os “concorrentes”, PET scan e líquor, com valor médio de R$ 9 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

O objetivo do exame de sangue é identificar se as proteínas que constituem a placa amiloide estão presentes no cérebro, como uma espécie de complemento ao diagnóstico clínico. Conforme Wyllians Borelli, neurologista do Centro da Memória da instituição, atualmente, pelos critérios diagnósticos de Alzheimer, é preciso comprovar a presença dessa placa para dizer se existe de fato a doença.

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