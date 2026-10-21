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CapaGeralEducação

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:12

Porto Alegre sedia, pela primeira vez, a final latino-americana do concurso de debates em alemão

A competição reúne estudantes de nove países no Colégio Pastor Dohms, de 20 a 22 de outubro

A competição reúne estudantes de nove países no Colégio Pastor Dohms, de 20 a 22 de outubro

Joana Pedroso Menegon/Divulgação/JC
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JC
JC
Porto Alegre sedia, pela primeira vez, a final latino-americana do Jugend Debattiert (Debates da Juventude), concurso de debates em língua alemã que reúne jovens de nove países. As atividades começaram nesta terça-feira, 20 de outubro, no Colégio Pastor Dohms, Unidade Higienópolis.

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