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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:21

Justiça torna réus 12 denunciados por queda de avião da Voepass em Vinhedo

Funcionários da empresa foram denunciados por atentado contra a segurança do transporte aéreo

Funcionários da empresa foram denunciados por atentado contra a segurança do transporte aéreo

Miguel SCHINCARIOL/AFP/JC
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Agências
A Justiça Federal aceitou a denúncia feita pelo MPF (Ministério Público Federal) e tornou rés 12 pessoas ligadas à Voepass pela queda de um avião que matou 62 pessoas no dia 9 de agosto de 2024.
Na data do acidente, o avião da empresa viajava de Cascavel (PR) ao Aeroporto de Guarulhos (SP) e caiu em Vinhedo, no interior paulista.

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