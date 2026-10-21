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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 15:43

Tempestades voltam a atingir o Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira (21)

Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva deve continuar em grande parte do Rio Grande do Sul durante o fim de semana

Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva deve continuar em grande parte do Rio Grande do Sul durante o fim de semana

FERNANDA FELTES/JC
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O Rio Grande do Sul terá uma sequência de dias de instabilidade, com previsão de temporais, queda de granizo e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h. Conforme aviso hidrometeorológico emitido pela Defesa Civil estadual nesta quarta-feira (21), a sexta-feira (23) deve concentrar os maiores riscos. Os acumulados de chuva podem superar pontualmente os 150 milímetros. Grande parte do Estado também está em condição de atenção.

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