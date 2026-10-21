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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 09:48

Chuva retorna ao Rio Grande do Sul no período da tarde para noite

Virada do tempo começa ainda na quarta-feira

Virada do tempo começa ainda na quarta-feira

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Após dois dias de tempo bom e com aberturas de sol, os gaúchos vão enfrentar uma virada no tempo. A chuva retorna ao território gaúcho ainda nesta quarta-feira (21) com previsão de instabilidade em parte do Rio Grande do Sul no período da tarde para a noite. Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva não vai atingir ainda todo o Estado, o que somente vai se dar no final de semana das eleições 2026.

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