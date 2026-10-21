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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 08:44

'Overshoot' é inevitável, mas voltar a 1,5°C de aquecimento ainda é possível, diz ONU

No ritmo atual, cinco anos de emissões de CO² acrescem 0,1°C na média de temperatura global

No ritmo atual, cinco anos de emissões de CO² acrescem 0,1°C na média de temperatura global

Raul ARBOLEDA/AFP/JC
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Agências
Exceder o 1,5°C de aquecimento global "é iminente e inevitável". Trazer os termômetros de volta ao limite de um planeta viável ainda é possível se as emissões de gases do efeito estufa caírem 6% ao ano, até 2035, mas não só isso. "O mundo está ficando sem tempo e sem desculpas" para não encarar o problema, afirma António Guterres.
A frase do secretário-geral da ONU, que se despede do cargo no fim deste ano, sintetiza o tom do relatório anual do Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), publicado nesta quarta-feira (21). Um apelo ao exercício do possível diante do fato de que o 1,5°C, o limiar determinado pelo Acordo de Paris, vai ser superado antes de 2030.

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