Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralGestão

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 19:52

Paulo Roberto Falcão diz que a persistência alinha esporte à vida empreendedora

Para Falcão liderança e persistência são fundamentais para empreendedores

Para Falcão liderança e persistência são fundamentais para empreendedores

Artur Koch/JC
Compartilhe:
Joaquim Porto
Joaquim Porto
A meta de debater liderança, estratégia e colaboração coletiva a partir das experiências do esporte, somado à sua aplicação no ambiente dos negócios, esteve em pauta para repensar a maneira como são lideradas as empresas gaúchas nos dias atuais. O conceito de gestão se torna cada vez mais forte e essencial para manter uma boa organização empresarial. Conforme o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), José Paulo Soares Martins, as construções são feitas por pessoas que são capazes de criar e gerir e exigem muita disciplina.

Notícias relacionadas