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CapaGeralEcos Da Violência

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 17:11

RS precisa ser mais eficiente na prevenção de feminicídios e tratar educação como solução

Educação nas escolas, nos presídios e dentro de casa é caminho para mudança sistêmica

Educação nas escolas, nos presídios e dentro de casa é caminho para mudança sistêmica

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Números espantosos e casos cruéis evidenciam o impacto do feminicídio e geram cobranças por um combate mais efusivo. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 registrou 1.571 vítimas no País. No Rio Grande do Sul, no mesmo ano, foram 80, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP). Em 2026, já estamos em 63, diz o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). O debate consolidado é sobre onde está essa falha, sistêmica e enraizada. A conclusão aponta para mais de uma frente, e vê na educação o caminho para dias melhores.

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