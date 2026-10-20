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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 16:51

Tecnopuc Experience reúne inovação, negócios e tecnologia em Porto Alegre

A programação reúne atividades voltadas a diferentes áreas do conhecimento, com discussões sobre tecnologia, negócios e desafios para o futuro

A programação reúne atividades voltadas a diferentes áreas do conhecimento, com discussões sobre tecnologia, negócios e desafios para o futuro

ARTUR KOCH/JC
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Laura Richa
Laura Richa
O Tecnopuc Experience 2026 começou nesta terça-feira (20), reunindo profissionais, pesquisadores, estudantes e representantes do mercado em uma programação voltada à inovação e às conexões entre universidade e empresas. Realizado no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, em Porto Alegre, o evento chega à nona edição com expectativa de receber cerca de 3 mil pessoas ao longo dos três dias. Até a tarde desta terça-feira, eram 2.495 inscritos.

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