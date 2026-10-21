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CapaGeralEcos Da Violência

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 19:55

Acolhimento de mulheres violentadas exige capacitação e empatia

Defensoria Pública conta com 15 unidades espalhadas por comarcas em todo o Estado

Defensoria Pública conta com 15 unidades espalhadas por comarcas em todo o Estado

Defensoria Pública do RS/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
A violência de gênero, principalmente nos relacionamentos, é uma teia complexa e difícil de se desvencilhar. Não é apenas a agressão física, mas também o ciúme excessivo, o desrespeito, as ameaças e a manipulação que configuram uma relação abusiva e acendem o sinal de alerta para um risco maior. Por isso, no combate à violência contra a mulher, o primeiro passo, a denúncia, é o mais difícil, e exige empatia para lidar com uma pessoa fragilizada pela vida que está tentando deixar para trás.

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