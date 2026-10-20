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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 13:04

Estrada Caminho do Meio terá bloqueios para realização de obras

Com investimento de R$ 280 milhões, duplicação da rodovia compreende 23 quilômetros de vias entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre

Com investimento de R$ 280 milhões, duplicação da rodovia compreende 23 quilômetros de vias entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre

FABIOLA CORREA/JC
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O trecho da Estrada Caminho do Meio, entre a rótula da RS-040, em Viamão, e o Beco da Bibi, em Alvorada, terá bloqueio total, das 9h de sexta-feira (23) até as 17h de sábado (24). A interrupção é necessária para obras de drenagem, como parte da duplicação da via realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur).

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