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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 13:00

Prefeitura lança nova programação de fim de ano com espetáculos e atrações no Parque Harmonia

Prefeito de Porto Alegre destaca a importância de atrativos turísticos para o fomento da economia local

Prefeito de Porto Alegre destaca a importância de atrativos turísticos para o fomento da economia local

Alessandra Xavier/Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
A capital gaúcha terá uma nova programação de Natal e Réveillon com o projeto Porto Alegre Encantada, que reunirá atrações culturais, iluminação temática, feira natalina e espetáculos no Parque Harmonia. A proposta combina atividades gratuitas e pagas em um único complexo, com realização prevista para o período de 3 a 23 de dezembro, além da celebração de ano-novo no local.

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