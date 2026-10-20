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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 10:16

Ibama aplica R$ 2 milhões em multas por incêndios ilegais na Amazônia

É consenso entre os agentes que a origem do fogo é quase inteiramente de causa humana e intencional

É consenso entre os agentes que a origem do fogo é quase inteiramente de causa humana e intencional

Michael Dantas/AFP/Divulgação/JC
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Agências
O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) aplicou R$ 2 milhões em multas em razão dos incêndios florestais ilegais na Amazônia e que cobriram de fumaça a capital Manaus (AM) nas últimas semanas.
Nos últimos sete dias de operações na região, agentes do instituto lavraram 19 autos de infração contra os responsáveis pelas queimadas criminosas, e embargaram um total de 250 hectares.

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