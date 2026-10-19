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CapaGeralEducação

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 19:56

Ufrgs consegue vagas docentes que estavam barrando o curso de Cinema e Audiovisual

Reitora Marcia Barbosa acredita que a graduação será bastante procurada pelos alunos

Reitora Marcia Barbosa acredita que a graduação será bastante procurada pelos alunos

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Após tentativas mal sucedidas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) conseguiu garantir junto ao Ministério da Educação (MEC), sete vagas docentes para o curso de Cinema e Audiovisual, que era esperado internamente para o vestibular ainda deste ano, que não foi possível. Agora, porém, o prazo ainda depende se será possível o ingresso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para março de 2027, caso haja uma negativa, o começo das aulas será em março de 2028.

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