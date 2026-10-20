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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:25

'Existe uma filha antes e uma filha depois': o impacto do feminicídio em quem fica

Ilaine Zimmer Bervian foi vítima de feminicídio na noite em que completou 50 anos, deixando dois filhos

Ilaine Zimmer Bervian foi vítima de feminicídio na noite em que completou 50 anos, deixando dois filhos

Acervo Pessoal/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Ilaine Zimmer Bervian estava sorridente na noite do dia 20 de agosto de 2024. Era o seu aniversário de 50 anos. Junto da família e dos amigos, ela celebrava na sua cidade, Palmeira das Missões, na Região Norte do Estado, seu meio século de vida. “Ela estava radiante”, conta sua filha, Rafaela (nome fictício). O que ninguém esperava é que a comemoração terminaria em uma tragédia que abalaria a vida de todos os presentes.

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