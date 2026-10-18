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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 13:49

23ª Caminhada das Vitoriosas reúne grande público em Porto Alegre

A Caminhada das vitoriosas busca atuar como um espaço profundo de apoio e renovação para mulheres que sofrem com o câncer de mama

A Caminhada das vitoriosas busca atuar como um espaço profundo de apoio e renovação para mulheres que sofrem com o câncer de mama

FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/ESPECIAL/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Neste domingo (18), a 23ª Caminhada das Vitoriosas reuniu um grande público em Porto Alegre, cobrindo o trajeto do Parque Moinhos de Vento (Parcão) até o Parque Farroupilha (Redenção). O objetivo do evento é alertar a opinião pública sobre o cuidado com a saúde da mulher e a importância vital do diagnóstico precoce do câncer de mama.

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