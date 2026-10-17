Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 16:48

Fumaça impede voos de aviões que combatem incêndios florestais no AM

Desde o início da temporada, o Ibama extinguiu 292 focos e ainda atua em oito incêndios no estado

Desde o início da temporada, o Ibama extinguiu 292 focos e ainda atua em oito incêndios no estado

MICHAEL DANTAS/AFPDIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
As aeronaves que atuam no combate aos incêndios florestais no Amazonas estão impedidas de voar neste sábado (17) em razão do excesso de fumaça na região.
Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), as condições de visibilidade impedem as operações nos dois aeroportos utilizados em Manaus. A expectativa do órgão é de "melhora ao longo do dia, possibilitando a retomada dos voos".

Notícias relacionadas