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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 16:46

TCE-RS elege nova direção para comandar instituição em 2027

Iradir Pietroski foi reeleito para presidência da instituição em eleição que definiu outros seis membros da diretoria

Iradir Pietroski foi reeleito para presidência da instituição em eleição que definiu outros seis membros da diretoria

TCE-RS/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) elegeu, em sessão plenária na sexta-feira (16), a nova direção que estará à frente da instituição em 2027. O conselheiro Iradir Pietroski foi reeleito para a presidência da casa em votação que também definiu outros membros da diretoria.

Na eleição, o conselheiro Edson Brum também foi reeleito para o cargo de vice-presidente do TCE-RS; Alexandre Postal foi o mais votado para o cargo de 2º vice-presidente; Marco Peixoto ficou com a cadeira de corregedor-geral; e como ouvidor, Estilac Xavier. A primeira e segunda câmara ficarão sob a responsabilidade dos conselheiros Renato Bordini e Cezar Miola.

Reconduzido ao cargo após ter exercido a função em 2026, Pietroski declarou que dará continuidade ao seu trabalho com ética e seriedade, afirmando que a instituição está cada vez mais próxima da sociedade.

O vice-presidente Edson Brum, também reeleito, destacou a consolidação do TCE-RS, que vem liderando eventos realizados sobre Regimes Próprios de Previdência Social, reforma tributária e Educa Mais.

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