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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 16:08

Massa de ar frio derruba temperaturas no RS na próxima semana

Ciclone extratropical vindo da Argentina traz termômetros abaixo de zero no início da semana

Ciclone extratropical vindo da Argentina traz termômetros abaixo de zero no início da semana

BRENO BAUER/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
As temperaturas mínimas do Rio Grande do Sul devem despencar nos próximos dias devido a uma massa de ar frio que chegou ao Brasil neste sábado (17). O fenômeno chega ao País através de um ciclone extratropical que atua sobre o Atlântico, provocando nebulosidade, chuvas intermitentes e baixas temperaturas.

Estações meteorológicas registraram na manhã deste sábado mínimas de 5,8ºC em Santana do Livramento; 6,7ºC em Quaraí e Soledade; 7,4ºC em São Francisco de Paula e Gramado; e 7,9ºC em São José dos Ausentes.

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