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CapaGeralSustentabilidade

Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 15:25

COP31 pretende estimular governos e empresas a reduzir geração de lixo

Em 2025, a Cop aconteceu no Brasil. Já neste ano, a Cop31 ocorrerá em novembro na Turquia

Em 2025, a Cop aconteceu no Brasil. Já neste ano, a Cop31 ocorrerá em novembro na Turquia

Tânia Rêgo/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
Incentivar medidas para diminuir a geração de lixo é uma das pautas prioritárias da Turquia para a COP31, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que acontecerá na cidade de Antália em novembro.
A presidência turca da cúpula quer reduzir pela metade o crescimento global de resíduos até 2035. O objetivo integra a chamada Agenda de Ação, com medidas voluntárias para engajar o setor privado e os governos no combate ao aquecimento global.
O lixo não é um dos grandes culpados pela crise climática, provocada principalmente devido à queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Mesmo assim, a contribuição dos resíduos não é desprezível.

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