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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 12:54

Feira de Agricultores Ecologistas comemora 37 anos

Feira de Agricultores Ecologistas conta com 40 bancas e a participação de 100 famílias de produtores gaúchos

Feira de Agricultores Ecologistas conta com 40 bancas e a participação de 100 famílias de produtores gaúchos

Claudio Isaias/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com direito a parabéns cantado pelo público, distribuição de fatias de bolo e degustação de sopas, os 37 anos da Feira de Agricultores Ecologistas (FAE) foram comemorados neste sábado (17), na avenida José Bonifácio, em Porto Alegre. Ao longo da via, no trecho entre a avenida Osvaldo Aranha e a rua Santa Terezinha, um total de 40 bancas comercializam produtos de diversas regiões do Rio Grande do Sul.

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