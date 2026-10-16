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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 19:04

Rodoviários de Porto Alegre veem 6x1 com desconfiança

Prefeitura da Capital já prevê aumento da tarifa para o passageiro

Prefeitura da Capital já prevê aumento da tarifa para o passageiro

THAYNÁ WEISSBACH/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com a promulgação do fim da escala 6x1, para um cenário em que o trabalhador terá dois dias de folga por semana, diversos setores serão afetados. Em relação ao transporte público de Porto Alegre, sindicalistas da categoria comemoram a nova medida da escala trabalhista.

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